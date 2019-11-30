رياضة | في أول مشاركة لهم.. منتخب مصر للبوتشيا يحصد 3 ميداليات في البطولة العربية الإفريقية بتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول مشاركة لهم.. منتخب مصر للبوتشيا يحصد 3 ميداليات في البطولة العربية الإفريقية بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد منتخبنا الوطني للعبة "البوتشيا" على ثلاث ميداليات متنوعة في أول مشاركة دولية للاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي وفى البطولة العربية الإفريقية التى اختتمت فعالياتها في تونس.

وحصل اللاعب عبد الرحمن أحمد سعد على الميدالية الذهبية بالفئة الطبية bc3، فيما حصل اللاعب إبانوب وحيد على الميدالية الفضية بالفئة الطبية bc5، كما حصل اللاعب وائل حلمي على الميدالية البرونزية بالفئة الطبية bc5، وحصل اللاعب إسلام عمرو على المركز الرابع بالفئة الطبية bc2.

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وقدم الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد، التهانى للاعبين والجهاز الفني والإداري على هذه النتيجة المشرفة فى البطولة وخاصة أنها المرة الأولى التى يشتركون فيها، متمنياً لهم التوفيق في البطولات القادمة.

شارك في فعاليات البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 29 من الشهر الجاري منتخبات الجزائر وتونس والعراق بجانب المنتخب المصري.

حضر مراسم تتويج اللاعبين، حسام مبارك عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس البعثة، والدكتور إياد الحسيني المدير الإداري للبعثة، والدكتور محمد بيومي المدير الفني للبعثة.