رياضة | جمعية اللاعبين المحترفين تدعم أسرة الفقيد علاء علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية اللاعبين المحترفين تدعم أسرة الفقيد علاء علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الكابتن مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أرملة لاعب نادى الزمالك السابق علاء على بمقر الجمعية من أجل تقديم الدعم والمساندة لها خلال الفترة القادمة

واكد مجدى عبدالغني ان الجمعية سوف تقف بجوار أسرة الاعب لان هذا من أهم أهداف الجمعية الاجتماعية والإنسانية

كما قمنا بارسال اسم اللاعب إلى الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من أجل وضع اسمة في لوحة اللاعبين الراحلين خلال الكونجرس السنوى للاعبين المحترفين

ومن جانبها أكدت زوجة الراحل علاء على بأنها تثقدم بخالص الشكر والتقدير للكابتن مجدى والجمعية على الدعم والمساندة لها على عكس آخرين كانوا يتحدثون فقط ولم يقدموا اي شياء