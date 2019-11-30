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رياضة | جمعية اللاعبين المحترفين تدعم أسرة الفقيد علاء علي

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استقبل الكابتن مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين  أرملة لاعب نادى الزمالك السابق علاء على  بمقر الجمعية من أجل تقديم الدعم والمساندة  لها خلال الفترة القادمة 

واكد مجدى عبدالغني ان الجمعية سوف تقف بجوار أسرة الاعب لان هذا من أهم أهداف الجمعية الاجتماعية والإنسانية 

كما قمنا بارسال اسم اللاعب إلى الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من أجل وضع اسمة في لوحة اللاعبين الراحلين خلال الكونجرس السنوى للاعبين المحترفين 

ومن جانبها أكدت زوجة الراحل علاء على بأنها تثقدم  بخالص الشكر والتقدير للكابتن مجدى والجمعية على الدعم والمساندة لها  على عكس آخرين كانوا يتحدثون فقط ولم يقدموا اي شياء

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