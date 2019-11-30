رياضة | التهديد الأخير سر استبعاد طارق حامد من مباراة الزمالك ضد مازيمبي

جاء استبعاد طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك من تشكيلة ناديه لمباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا ليحمل معه العديد من الكواليس والأسرار.

استبعاد حامد لم يكن مفاجأة رغم جلسات الصربي ميتشو المدير الفني للفريق معه قبل المواجهة لمحاولة تجهيزه بعدما هدد اللاعب قبل السفر إلى الكونغو من الأساس بعدم المشاركة في تلك المواجهة بسبب غضبه من موقف إدارة القلعة البيضاء.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على طارق حامد قبل السفر إلى الكونغو بسبب موقف الإدارة له وإرسال خطاب لمنزله قبل السفر وتهديده بشطبه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم حال عدم سفره مع الفريق.

Advertisements

ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

تعتبر مباراة مازيمبي غاية في الصعوبة على لاعبي الزمالك بسبب قوة المنافس على أرضه ووسط جماهيره بالإضافة إلى عدم خسارته منذ فترة طويلة في الكونغو وهو ما يمثل ضغط أكبر على لاعبي الفريق الأبيض الذين تعرضوا لانتقادات شديدة على خلفية الهزيمة الأخيرة أمام إنبي ببطولة الدوري وتراجع الأداء.