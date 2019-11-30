رياضة | عاجل.. طارق حامد يرفض المشاركة في مباراة الزمالك ومازيمبي.. اعرف السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طارق حامد يرفض المشاركة في مباراة الزمالك ومازيمبي.. اعرف السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد صبحي وكريم بامبو من قائمة مواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح مبارياته بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

ورغم أن مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور أعلن إصابة طارق حامد إلا أن السبب الحقيقي هو أزمة مع المجلس حول المستحقات المالية المتأخرة حيث أصر اللاعب على السفر مع رفض المشاركة أمام مازيمبي.

وكان مجلس الزمالك قد هدد بشطب طارق حامد في حال عدم سفره إلى مازيمبي مما جعل اللاعب يوافق على السفر مع البعثة لكن نفذ تهديده في المشاركة أمام بطل الكونغو.

تشكيل الزمالك ضد مازيمبي

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حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز

خط الوسط: فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي في

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن