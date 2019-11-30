رياضة | عاجل.. تشكيل الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل المواجهة مع مازيمبي اليوم بافتتاح مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر له الثالثة عصرًا تشكيل الزمالك ضد مازيمبي حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز خط الوسط: فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن

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