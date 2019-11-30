رياضة | التشكيل الرسمي للزمالك أمام مازيمبي .. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط مجاني bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للزمالك أمام مازيمبي .. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط مجاني bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل المواجهة مع مازيمبي اليوم بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له الثالثة عصرا.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد عواد في حراسة المرمى

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عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز في خط الدفاع

فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء : محمد ابو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن