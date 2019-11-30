اونلاين | تشكيلة توتنهام الرسمية أمام بورنموث .. مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر رابط مجاني Bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة توتنهام الرسمية أمام بورنموث .. مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر رابط مجاني Bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورنموث في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جازينيكا.

خط الدفاع : اورييه - فيرتونخين - ألدرفاليد - سانشيز.

خط الوسط : داير - سيسوكو - ندومبيلي - ديلي آلي - سون.

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خط الهجوم : هاري كين.

ترتيب توتنهام هوتسبير وبورنموث في البريميرليج :-

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق بورنموث في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، وتعد تلك المباراة بست نقاط بين الفريقين بسبب تقارب النقاط بين الناديين بجدول الترتيب حتى الآن.

مسيرة توتنهام هوتسبير مع مورينيو :-

واعلنت إدارة فريق توتنهام هوتسبير عن إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب الفريق اللندني في الأيام الماضية وتولي البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة الفريق، ونجح مورينيو في تحقيق انتصارين متتاليين تحت قيادته، حيث سجل الفريق 7 أهداف في مواجهتين وتلقت شباكه 4 أهداف، ويسعى مورينيو لتحقيق الفوز الثالث على التوالي خاصة وأن المباراة تقام على ملعب السبيرز في البريميرليج.