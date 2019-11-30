اونلاين | «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك ZAMALEK «الهدف الأول»

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة نادي الزمالك ونادي مازيمبي الكونغولي yalla shoot 7asry الذى سيستضيف المارد الأحمر علي ملعبه ووسط جماهيره ضمن مباريات kora live الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 فى لقاء قوي ومنتظر بين الفريقين علي ملعب مازيمبي فى اللقاء الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي kora on line ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم youtube live.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

KOORA ONLINE يستضيف ملعب مازيمبي مباراة الفريق الكونغولي أمام الزمالك فى اللقاء الأول لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى لقاء سينطلق الساعة الثااثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات والثانية بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي KOORA GOAL، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي KOORA GOALKOORA STAR موعد مباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

KOORA ONLINEكورة ستار شاهد مباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي KOORA GOA يحل الزمالك ضيف علي فريق مازيمبي فى اللقاء الأول من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى لقاء سينطلق الساعة الثااثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات والثانية بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي