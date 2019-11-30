اونلاين | يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش الاهلي bein LINE

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تعادل ليفربول في مباراته التي أقيمت الأربعاء الماضي أمام خصمه نابولي الإيطالي بهدفين لكل منهما وذلك في مباريات الجولة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا. وعلى المستوى المحلي، حقق الريدز فوزا رائعا على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي ليواصل احتلاله للمركز الأول في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي والفرق بينه وبين النادي الأقرب له وهو نادي ليستر سيتي نحو ثمانية نقاط.

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