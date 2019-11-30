اونلاين | «يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الزمالك NOW

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يستضيف نادي مازيمبي الكونغولي نظيره نادي الزمالك اليوم السبت 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات KORA LIVE من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1".

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

وستلعب مباراة نادي الزمالك KPRA STAR ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب مازيمبي.

مجموعة نادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك YALLA SHOOT في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو يونايتد ونادي بريميرو.

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بث مباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي مازيمبي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LظIVE.

تشكيل الزمالك المتوقع ض د مازيمبي اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: حازم إمام وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم

خط الهجوم: مصطفى محمد