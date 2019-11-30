اونلاين | يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

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يخوض الصربي "ميتشو" الفرصة الأخيرة مع فريق الزمالك المصري اليوم السبت 30-11- 2019، عندما يصطدم بفريق مازيمبي الكونغولي، على ستاد "مازيمبي" في الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020، تابع بث مباشر مباريات المجموعة الأولي الإفريقية KOOORA GOAL بمشاركة (الزمالك – مازيمبي – زيسكو يونايتد – أول أغسطس)، لايف بدون تقطيع.

بث مباشر YALLA KORA مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا:

مشاهدة بث مباشر COOL KORA مباراة الزمالك ومازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت، حيث يسعي المدرب الصربي ميتشو لتعويض الإخفاق الذي حققه بالخسارة أمام إنبي في مباراة الفريق الأبيض الماضية بالدوري الممتاز بنتيجة 2-1 بالفوز على مازيمبي في مباراة اليوم ومصالحة الجماهير البيضاء الغاضبة واستعادة ثقة مجلس إدارة النادي به مجددًا، خاصة وأن أي تعثر في لقاء الفريق الكونغولي قد يطيح به خارج القلعة البيضاء، شاه المباراة LIVE.

موعد مباراة مازيمبي ضد الزمالك بث مباشر KORA LIVE اليوم السبت:

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تابع YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي، وعندما تشير عقارب الساعة للثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، سوف تنطلق المواجهة المرتقبة بين ZAMALEK VS MAZIMBE على أرضية ستاد "تي بي مازيمبي"، والمعروف باستاد الرعب خاصة وأن الفريق الكونغولي لم يخسر عليه طوال 9 سنوات في البطولات القارية، وخاض عليه ما يقرب من 50 مباراة جاءت نتائجه بين الفوز والتعادل ولم يتذوق عليه مرارة الهزيمة مما يصعب موقف الفارس الأبيض.

بث مباشر KORA ONLINE مباريات دوري أبطال إفريقيا TODAY، ستكون مباراة الزمالك ومازيمبي متاحة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت مدينة ابوظبي، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي جرينتش، شاهد البث المباشر للمباراة NOW عبر رابط كووورة جول بدون تقطيع وبجودة فائقة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي KORA2DAY:

تابع YALLA LIVE بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي، مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباريات دوري أبطال إفريقيا، وستكون المباراة متاحة عبر قنوات بين سبورتس القطرية في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث أعلنت شبكة القنوات القطرية اذاعة المباراة عبر شاشة قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي، كما أعلنت بعض القنوات المفتوحة اذاعة مباراة الزمالك اليوم علي الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وهوتبرد وأبرزها، RAI 1، SRF ZWEI HD، CANAL 5 ITALIEA، كما يوفر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر للمباراة YALLA SHOOT.