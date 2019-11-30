اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر Zamelek - Tout Puissant Mazembe بدون تقطيع يلا شووت الزمالك مجانًا Champions Le

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يحل نادي الزمالك YALLA SHOOT ضيفاً على ملعب لوموباتشي لمواجهة نادي مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى نادي الزمالك COOL KORA لتحقيق بداية قوية في دور المجموعات، والفوز على مازيمبي العنيد في ملعبه ووسط جماهيره في دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد مازيمبي

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ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك YALLA KORA بقيادة ميتشو مواجهة مازيمبي بالتشكيل التالي.

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حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود حمدي الونش – محمود علاء – عبدالله جمعة

خط الوسط: يوسف أوباما – فرجاني ساسي – طارق حامد – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي والقنوات الناقلة لها

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تنطلق المباراة اليوم السبت 30 نوفمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهره، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.