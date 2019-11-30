اونلاين | مشاهد مباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجان

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* مشاهدة مباراة مازيمبي والزمالك :

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* موعد المباراة :

تُقام مباراة مازيمبي والزمالك في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصراً بتوقيت السعودية والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يُقدم الزمالك في الفترة الأخيرة مستوى متواضع وغير مُرضي لجماهيره، حيث تلقى هزيمة غير متوقعة في المباراة السابقة على يد إنبي في الدوري المصري مما يؤكد صعوبة المباراة بالإضافة إلى أن مازيمبي من الفرق الجيدة على المستوى الفني أيضاً في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتُعتبر من الفرق العريقة في القارة السمراء.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُعيد الثقة مرة آخرى للاعبين الذين يطمحون في تصدر المجموعة الأولى التي يرافقها فيها معه أيضاً كلٌا من زيسكو يونايتد الزامبي وبريميو دي أوجوستو الأنجولي.

* التشكيل المتوقع الزمالك لمواجهة مازيمبي :

حراسة المرمى : عواد

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خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمدي النقاز

خط الوسط : محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - شيكابالا

خط الهجوم : كريم بامبو - عمر السعيد

أما تشكيل مازيمبي فمن المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : سيلفان جبوهو

خط الدفاع : أرسين زولا - كيفين زاتو - كاباسو تشونجو - إيساما مبيكو

خط الوسط : كريستيان كوفي - ناثان سينكالا - ميكا ميش

خط الهجوم : جاكسون موليكا - تريسور مبوتو - ميشاك إيليا

* يلا شوت بث مباشر مباراة مازيمبي والزمالك :

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