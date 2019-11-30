اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE (Zamelek) يلا شوت رابط ماتش الزمالك beIN LIVE

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كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من" زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي"، KORA GOAL، ملعب لوبوماتشي يستضيف مباراة نارية بين مازيمبي الكونغولي والزمالك بالمعترك الإفريقي.

موعد مباراة مازيمبي ضد الزمالك بدوري الأبطال

وتُقام مباراة مازيمبي ضد نادي الزمالك، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقله لمباراه مازيمبي ضد الزمالك بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس KORA PLUS مازيمبي يستدرج الزمالك في لوبوماتشي بدوري الأبطال الإفريقي.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، لتحقيق الفوز خارج الديار وتحقيق إنطلاقة قوية في بداية دور المجموعات، COOL KORA الزمالك يطمح للخروج بنتيجة إيجابية خارج الديار.

على الجانب الآخر يدخل مازيمبي الكونغولي المباراة ساعيًا لحصد الثلاث نقاط على أرضه ووسط جماهيره، من أجل المنافسة على تحقيق اللقب والعودة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، يلا كورة YALLA KORA تابع بث حي ومباشر مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

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