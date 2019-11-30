اونلاين | يلا شووت Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الزمالك اليوم FILGO

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر YALLA SHOOT (بلس) لمباريات دوري أبطال إفريقيا LIVE، حيث يواجه فريق الزمالك المصري (ZAMALEK) نظيره فريق مازيمبي الكونغولي (MAZIMBE) اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر لعام 2019، على ملعب "تي. بي. مازيمبي" بالكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ويلعب الفريقين ضمن المجموعة الأولي بجانب فريقي، زيسكو يونايتد، وأول أغسطس الأنجولي.

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي COOL KORA:

مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي KORA LIVE اليوم السبت الموافق 30-11-2019، وتنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين الفريقين في الجولة الأولي من دور المجموعات الإفريقي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، تابع بث مباشر KORA STAR مباراة الزمالك بدون تقطيع ALAAN TV.

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MATCH WEEK بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي اليوم:

تابع بث مباشر – KORA ONLINE TV لمباريات دوري أبطال إفريقيا بجودة HD عبر رابط مشاهدة مباشرة BEIN SPORTS LIVESTREAM، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم (كورة جول) بدون تقطيع، ويتطلع فريق الزمالك بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" للعودة من الكونغو بنتيجة إيجابية في بداية مشواره في دور المجموعات، من أجل المنافسة مبكرًا على صدارة ترتيب المجموعة واحدي تذكرتي التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية، تابع بث مباشر للمباراة ONLINE.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي KOOORA GOAL:

يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث أعلنت مجموعة القنوات القطرية عن إذاعة المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي، وسيكون هناك استوديو تحليلي يضم مجموعة مميزة من نجوم كرة القدم لتحليل المباراة فنيًا، تابع البث المباشر لمباراة الزمالك عبر YPUTUBE، ورابط الأسطورة LIV7HD.