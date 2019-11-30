دوري أبطال أفريقيا | مازيمبي (0) - (0) الزمالك (الشوط الأول)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ نادي الزمالك مشواره في إطار المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبي الكونغولي على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي بجمهورية الكونغو. ويخوض الفارس الأبيض المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: محمد عواد الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة الوسط: حازم إمام، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أونجم، أحمد سيد زيزو Advertisements الهجوم: مصطفى محمد أما مازيمبي فيخوض اللقاء بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: جبوهو الدفاع: كوليبالي، تشونجو، زاتو، مبيكو الوسط: كوفي، ليكونزا، تشيبانجو، مبوتو، أوشيندي الهجوم: موليكا أهم أحداث المباراة انطلاق المباراة

د21. تبديل اضطراري لنادي الزمالك بخروج الونش ودخول محمد عبدالغني

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