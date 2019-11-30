شكرا لقرائتكم خبر عن 11 دولة تشارك في انطلاق البطولة العربية الـ19 للدراجات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت محافظة الاسكندرية انطلاق فعاليات البطولة العربية للدراجات للطريق للكبار والإناث والناشئين، السبت، التي تستضيفها الإسكندرية في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة حوالى 150 لاعبا من 10 دول عربية هي «السعودية، الكويت، الإمارات، الجزائر، ليبيا، تونس، العراق، سلطنة عمان، الأردن، اليمن» إلى جانب مصر.

من جانبه، قال المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حى العامرية ثان، إنه تم تجريف الأتربة من طريق الكافورى المقام به البطولة بعد غلقه تماما أمام حركة المرور والمارة وتهيئته للمتسابقين.

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وأضاف عبدالفضيل أن مسابقة فرق ضد الساعة «إناث» انطلقت من التاسعة صباحا وحتى العاشرة و50 دقيقة لمسافة 40 كيلو مترا، فيما انطلقت فرق ضد الساعة«شباب» من الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة و14 دقيقة لمسافة 52 كيلو مترا.

وأشار إلى أن فعاليات انطلاق البطولة التي تقام تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حضرها وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات إلى جانب ممثلي الاتحادين الدولى والأفريقي للدرجات ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وأوضح رئيس حي العامرية ثان، مسابقات اليوم الأول للبطولة أسفرت عن فوز الجزائر بالمركز الأول ومصر بالمركز الثانى فيما حصدت العراق المركز الثالث.