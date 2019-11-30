شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لـ مازيمبى لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء تشكيل مازيمبى كالتالي:
حراسة المرمى: سيلفان جبوهو.
خط الدفاع: وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو.
خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي و جلودي ليكونزا و إسحاق تشيبانجو و تشيكو اوشيندي.
خط الهجوم: جاكيسون موليكا و مابي مبوتو.
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