شكرا لقرائتكم المنتخب العراقي يشعل صدام همام طارق مع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر مصدر داخل الإسماعيلي أن همام طارق عاد من الإمارات عقب لقاء البطولة العربية للمشاركة بمواجهة الاتحاد السكندري بناء على طلب خاص من رئيس النادي الإسماعيلي ووعد بالسماح له بالانضمام لمنتخب العراق في حالة بلوغ نصف النهائي.
وأضاف المصدر : تواصل مسؤلو الاتحاد العراقي مع همام الأيام الماضية للانضمام وبناء عليه أبلغ اللاعب مجلس الدراويش بذلك لكنه فوجيء بتمسك مسئولي القلعة الصفراء بمشاركته أيضا بمواجهتي طنطا بالدوري والإعلاميين بالكأس وهو ما دفعه للثورة والتهديد بعدم المشاركة بلقاء اليوم أمام الاتحاد السكندري .
ويعقد الآن صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي جلسة مع همام طارق لإقناعه بالمشاركة في لقاء اليوم والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن مشاركته مع منتخب بلاده .
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب العراقي يشعل صدام همام طارق مع الإسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.