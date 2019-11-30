شكرا لقرائتكم المنتخب العراقي يشعل صدام همام طارق مع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد نجم المنتخب العراقي والإسماعيلي همام طارق بعدم المشاركة بمواجهة الاتحاد السكندري و التي يستضيفها ملعب المكس الليلة في حالة إصرار مسؤولي الدراويش على عدم السماح له بالمشاركة مع منتخب بلاده ببطولة خليجي 24.

وذكر مصدر داخل الإسماعيلي أن همام طارق عاد من الإمارات عقب لقاء البطولة العربية للمشاركة بمواجهة الاتحاد السكندري بناء على طلب خاص من رئيس النادي الإسماعيلي ووعد بالسماح له بالانضمام لمنتخب العراق في حالة بلوغ نصف النهائي.

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وأضاف المصدر : تواصل مسؤلو الاتحاد العراقي مع همام الأيام الماضية للانضمام وبناء عليه أبلغ اللاعب مجلس الدراويش بذلك لكنه فوجيء بتمسك مسئولي القلعة الصفراء بمشاركته أيضا بمواجهتي طنطا بالدوري والإعلاميين بالكأس وهو ما دفعه للثورة والتهديد بعدم المشاركة بلقاء اليوم أمام الاتحاد السكندري .

ويعقد الآن صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي جلسة مع همام طارق لإقناعه بالمشاركة في لقاء اليوم والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن مشاركته مع منتخب بلاده .