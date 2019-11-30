شكرا لقرائتكم الأهلي يترقب أزمة كهربا مع أفيش البرتغالي بسبب توقيعه للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادي الأهلي تداعيات أزمة محمود عبد المنعم كهربا مع ناديه الحالي أفيش البرتغالي ، بعد خروج تقارير برتغالية تؤكد اعتزام النادي معاقبة المهاجم الدولي بسبب عدم انضمامه لصفوف الفريق حتى الآن، على الرغم من انتهاء فترة التوقف الدولية.

وحصل الأهلي على توقيع كهربا لمدة 4 سنوات ونصف في وقت سابق، إلا أن الإدارة الحمراء لازالت في حيرة من أمرها بخصوص تفعيل التعاقد مع اللاعب من عدمه بسبب أزمته المشتعلة مع الزمالك من ناحية ولبحث الجدوى الفنية في مسألة ضمه من ناحية أخرى.

وشارك محمود "كهربا" فى مباراتى منتخب مصر مع كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، وسجل هدف "الفراعنة" الوحيد فى شباك كينيا بالمباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

ويعتزم افيش فرض عقوبات على كهربا بسبب عدم الالتزام فى العودة بالموعد المحدد، كما يدرس النادي اتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية ضد اللاعب وذلك بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خاصة بعد تأكد النادي من توقيع كهربا للأهلي، وهو الأمر الذي أكدته الصحف البرتغالية.