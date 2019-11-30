شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك .. النقاز ينقذ المرمى الأبيض بالدقيقة 11... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقذ حمدى النقاز ظهير الزمالك مرمى فريقه من هدف محقق فى الدقيقة 11 من عمر المباراة جرا ءضربة ثابتة لبطل الكونغو حرم الحكم المساعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك من انفراد تام بمرمي مازيمبي الكونغولى بعد تمريرة رائعة فى الدقيقة حيث احتسبها تسلل . احتشد جمهور مازيمبى الكونغولى على ملعب الغربان في مواجهة الزمالك، فى افتتاح الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. انطلقت مباراة الزمالك الذى يحل ضيفا ثقيلا على فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. ودخل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المواجهة بتشكيل اليوم في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له الثالثة عصرا. وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- محمد عواد في حراسة المرمى عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز في خط الدفاع فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي في خط الوسط مصطفى محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء : محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن بينما خرج طارق حامد لاعب وسط الزمالك، من القائمة النهائية للمباراة، فى ظل معاناته من الإصابة وعدم قدرته على اللحاق بالتواجد فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام مازيمبي. فيما حسم الجهاز الفني لمازيمبي الكونغولي التشكيل على النحو التالى: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو. خط الدفاع: وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو. خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي و جلودي ليكونزا و إسحاق تشيبانجو و تشيكو اوشيندي. خط الهجوم: جاكيسون موليكا و مابي مبوتو. Advertisements حرم الحكم المساعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك من انفراد تام بمرمي مازيمبي الكونغولى بعد تمريرة رائعة فى الدقيقة حيث احتسبها تسلل . احتشد جمهور مازيمبى الكونغولى على ملعب الغربان في مواجهة الزمالك، فى افتتاح الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. انطلقت مباراة الزمالك الذى يحل ضيفا ثقيلا على فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. ودخل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المواجهة بتشكيل اليوم في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له الثالثة عصرا. وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- محمد عواد في حراسة المرمى عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز في خط الدفاع فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي في خط الوسط مصطفى محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء : محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن بينما خرج طارق حامد لاعب وسط الزمالك، من القائمة النهائية للمباراة، فى ظل معاناته من الإصابة وعدم قدرته على اللحاق بالتواجد فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام مازيمبي. فيما حسم الجهاز الفني لمازيمبي الكونغولي التشكيل على النحو التالى: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو. خط الدفاع: وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو. خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي و جلودي ليكونزا و إسحاق تشيبانجو و تشيكو اوشيندي. خط الهجوم: جاكيسون موليكا و مابي مبوتو.

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