شكرا لقرائتكم نتائج الاجتماع الفنى للمصرى وبطل موريتانيا فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع ما بين المصري ومضيفه فريق نواذيبو بطل موريتانيا وهي المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ، عن الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة باقامة المباراة ومن أهمها طاقمي الملابس التي سيرتديها الفريقين ، حيث سيخوض المصري المباراة بالقميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارسه اللون الأزرق الكامل في الوقت الذي سيرتدي فيه فريق نواذيبو الطاقم الأحمر الكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأصفر الكامل ، ويرتدي طاقم التحكيم المالي اللون الأسود. ترأس الاجتماع ، مراقب المباراة الجامبي مارتن جوميز بحضور منسق عام المباراة المغربي عماد الفاحوس والسنغالي فالا نداي الذي سيقوم بمهام مراقب الحكام وكذلك طاقم التحكيم الدولي المالي بقيادة حكم الساحة بوبو تراوري ومعه مساعد الحكم الأول بابا يومبليبا و مساعد الحكم الثاني نوهوم بامبا ، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الله سيسوكو ، فيما مثل المصري في الاجتماع ياسر عزت مدرب المصري ، ومحمود جابر اداري الفريق والدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق ، و ابراهيم غانم مسئول المهمات ، بينما مثل نادي نواذيبو وفداً بقيادة جدو أحمد بنان المدير التنفيذي للنادي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج الاجتماع الفنى للمصرى وبطل موريتانيا فى الكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.