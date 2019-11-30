حلمي طولان يحتفل اليوم بعيد ميلاده الــ70...

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت حلمي طولان نجم الزمالك السابق ومدرب الفريق الأول لنادي إنبي الحالي بعيد ميلاده الــ70 ، حيث أنه مولود في طنطا بتاريخ 30 نوفمبر 1949.
وسطع نجم طولان باللعب لفريق طنطا الأول، ثم الزمالك قبل رحيله إلى الخليج.
وتولى حلمي يدريب منتخبي الشباب والأوليمبي، كما تولى تدريب الزمالك، وعمل مدربا عاما مع الألماني أتوفيستر، وتولى تدريب العديد من الأندية على رأسهم حرس الحدود، وحاليا يتولي تدريب إنبي.
وألحق طولان هزيمة الأولى بناديه القديم الزمالك الاسبوع الجاري بنتيجة 2/1 .
أوضح حلمى طولان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "Time sport"، أن الموسم الماضى تمكن من الفوز على الأهلى برباعية و انه مدرب محترف وينتمى الى إنبى حاليا ويسعى لاستعادة توازن الفريق البترولى بعد النتائج الهزيلة لهم منذ بداية الموسم وعد تحقيق أى فوز.
وأوضح حلمى طولان أن فريقه قام بالسيطرة على مجريات اللقاء حتى اللحظات الأخيرة و التمكن من حصد الثلاث نقاط .
انتهت مباراة الزمالك وإنبي بفوز الفريق البترولى 2/1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى، تقدم محمد بسيونى لإنبى بهدف بعد 20 ثانية، وتعادل محمود علاء فى الدقيقة 42، قبل ان يحرز محمد شريف هدف الفوز لإنبى فى الدقيقة 92 من عمر المباراة.
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