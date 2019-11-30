شكرا لقرائتكم حلمي طولان يحتفل اليوم بعيد ميلاده الــ70... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت حلمي طولان نجم الزمالك السابق ومدرب الفريق الأول لنادي إنبي الحالي بعيد ميلاده الــ70 ، حيث أنه مولود في طنطا بتاريخ 30 نوفمبر 1949.

وسطع نجم طولان باللعب لفريق طنطا الأول، ثم الزمالك قبل رحيله إلى الخليج.

وتولى حلمي يدريب منتخبي الشباب والأوليمبي، كما تولى تدريب الزمالك، وعمل مدربا عاما مع الألماني أتوفيستر، وتولى تدريب العديد من الأندية على رأسهم حرس الحدود، وحاليا يتولي تدريب إنبي.

وألحق طولان هزيمة الأولى بناديه القديم الزمالك الاسبوع الجاري بنتيجة 2/1 .