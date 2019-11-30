شكرا لقرائتكم على رأسهم طارق حامد .. ثلاثى الزمالك على الدكة لمؤازرة الأبيض أمام مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الثلاثي طارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما" وكريم بامبو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التواجد بدكة بدلاء الفريق قبل انطلاق مباراة مازيمبي والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بافتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا . وخرج الثنائى طارق حامد وأوباما من قائمة اللقاء لعدم الجاهزية بينما استبعد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، بامبو، من القائمة للرؤية الفنية، ومن المقرر أن يغادر الثلاثى مقاعد بدلاء الزمالك قبيل انطلاق المباراة. Advertisements وتمسك الثلاثي بمؤازرة الفريق قبل المباراة الهامة خاصة وأن الجميع داخل الفريق يضع نصب تركيزه للخروج بنتيجة طيبة في أول مباريات الفريق بدور المجموعات بالبطولة .

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