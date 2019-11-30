شكرا لقرائتكم غياب الفرنسي ديمبلي عن برشلونة 10 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب عثمان ديمبلي مهاجم منتخب فرنسا ونادي برشلونة عن المباريات لأكثر من شهرين بعد أن تعرض لإصابة عضلية لثالث مرة هذا الموسم في أحدث حلقة من سلسلة الإصابات التي طاردت اللاعب خلال مسيرته.

وقال العملاق الكتالوني في بيان يوم الجمعة إن ديمبلي (22 عاما) أصيب في عضلة الفخذ الخلفية في الساق اليمنى وسيغيب قرابة عشرة أسابيع.

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وخرج اللاعب الفرنسي مصابا وهو يبكي في الشوط الأول من انتصار برشلونة 3-1 على بروسيا دورتموند في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي.

وانتقل ديمبلي إلى برشلونة من دورتموند في 2017 مقابل 105 ملايين يورو، لكن موسمه الأول عرقلته مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية تطلبت جراحة وأبعدته عن المباريات لأكثر من خمسة أشهر.

وشارك أساسيا في خمس مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم، وسيغيب عن قمة الدوري الإسباني الشهر المقبل أمام ريال مدريد إضافة إلى كأس السوبر الإسبانية المعدلة التي ستقام في السعودية في يناير.