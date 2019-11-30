شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يتخذ الأهلى إجراءات تصعيدية ضد حكم مباراة النجم الساحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغليان تسيطر على أروقة النادى الأهلي، بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب رادس، فى افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ما هو موقف الأهلي فى المجموعة بعد الخسارة أمام النجم الساحلي؟

بعد خسارة الأهلي من النجم الساحلى، يحتل الأهلى المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط، فيما يتقاسم النجم الساحلى والهلال السودانى قمة المجموعة بـ3 نقاط، ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي، وتعد هذه المرة الأولى التى يسقط فيها الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد 7 انتصارات محلية وأفريقية.

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هل يُحمل الأهلي حكم لقاء النجم الساحلي مسئولية الخسارة؟

بالفعل.. حمل مسئولو النادى الأهلي حكم مواجهة النجم الساحلي "البتسواني بوندو" مسئولية الخسارة، وترى الإدارة الحمراء أن الحكم لم يكن عادلاً طوال أحداث المباراة، وجامل صاحب الأرض كثيراً منذ بداية اللقاء ، بدليل حالة الطرد التى تعرض لها أيمن أشرف لاعب الأهلى فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، واتفق الجميع في الاهلي على أن الحكم البتسوانى كان يلعب لمصلحة الفريق التونسي ولعب دوراً كبيراً وأساسياً فى سقوط الأهلي باستاد رادس لأنه لم ينجح كذلك فى توفير الحماية للاعبى الفريق طوال اللقاء، ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعدما لمست الكرة "يد" أحد لاعبى النجم الساحلي فى منطقة جزاء الأهلي.

ما هو موقف الأهلي التصعيدى تجاه حكم مواجهة النجم الساحلى؟

استقر مسئولو النادى الأهلى على تقديم شكوى رسمية ضد الحكم البتسوانى بوندو، ويُجهّز مسئولو الأهلى حالياً الشكوى تمهيداً لتقديمها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى غضون الساعات القليلة المقبلة، وسيتم تدعيم هذه الشكوى بـ"سى دي" للمباراة يكشف الأخطاء التحكيمية الفادحة التى ارتكبها الحكم البتسوانى ضد الأهلي.