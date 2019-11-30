شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحفاد شوقى غريب مع محمد صلاح ورمضان صحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صور تجمع أحفاد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، مع النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر.

كما انتشرت صورة لأحفاد غريب مع رمضان صبحى قائد المنتخب الأوليمبى عقب تتويجه بكأس أمم افريقيا تحت 23 سنة.

كان منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب قد حقق إنجازا بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، إلى جانب التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020، دون التعرض لأى هزيمة فى المباريات الخمسة التى خاضها الفراعنة ببطولة أمم افريقيا.

Advertisements

كما سيطر لاعبو منتخب مصر الأوليمبى على جوائز البطولة حيث فاز رمضان صبحي بأفضل لاعب و محمد صبحي أفضل حارس و مصطفى محمد هداف البطولة.

رمضان صبحي مع أحفاد شوقى غريب

أحفاد شوقى غريب مع محمد صلاح