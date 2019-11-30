شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يهدد بالانسحاب من مواجهة الأهلى فى كأس مصر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد نادى بنى سويف بالانسحاب من مواجهة الأهلى فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم الاتفاق على الحقوق المالية لدى اتحاد الكرة.

وتلقى مسئولو اتحاد الكرة اتصالات من بني سويف يطلبون فيها معرفة الحقوق الخاصة بالفريق لخوض منافسات كأس مصر، وهدد مسئولو النادى بعدم خوض اللقاء بسبب عدم تلقي أى رد حتى الآن.

وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

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وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى "هدفين".

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبى والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصرى.