شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وأوباما على "دكة" الزمالك رغم الاستبعاد أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الثلاثى طارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما" وكريم بامبو، لاعبو الزمالك، على التواجد بمقاعد بدلاء الفريق قبل انطلاق مباراة مازيمبي والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بافتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتمسك الثلاثي بمؤازرة الزمالك قبل المباراة المهمة وتحفيز زملائهم بالفريق الأبيض في أول مباريات الفريق بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية لتحقيق نتيجة إيجابية.

وخرج الثنائى طارق حامد وأوباما من قائمة اللقاء لعدم الجاهزية، بينما استبعد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، بامبو، من القائمة للرؤية الفنية، ومن المقرر أن يغادر الثلاثى مقاعد بدلاء الزمالك قبيل انطلاق المباراة.

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ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أوناجم وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.