مازيمبى يهاجم الزمالك بـ"موليكا ومابى مبوتو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمازيمبي الكونغولي التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. جاء تشكيل مازيمبى كالتالي: جاء تشكيل مازيمبى كالتالي: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو. Advertisements خط الدفاع: وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو. خط الوسط: كريستيان كوامي كوفي و جلودي ليكونزا و إسحاق تشيبانجو و تشيكو اوشيندي. خط الهجوم: جاكيسون موليكا و مابي مبوتو.

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