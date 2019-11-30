سوبر كورة يكشف أول تحرك من الأهلى تجاه حكم مواجهة النجم الساحلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مسئولو النادى الأهلى قرارا تجاه الحكم البتسوانى بوندو، الذى أدار مباراة الفريق أمس، الجمعة، أمام النجم الساحلى باستاد رادس فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدورى أبطال أفريقيا والتى خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف. ويرى مسئولو الأهلى أن الحكم البتسوانى لم يكن عادلاً طوال أحداث المباراة، وجامل صاحب الأرض كثيراً منذ بداية المباراة بدليل حالة الطرد التى تعرض لها أيمن أشرف لاعب الأهلى فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، واتفق الجميع فى الأهلى على أن الحكم البتسوانى كان يلعب لمصلحة الفريق التونسى ولعب دوراً كبيراً وأساسياً فى سقوط الأهلى باستاد رادس، لأنه لم ينجح كذلك فى توفير الحماية للاعبى الفريق طوال اللقاء ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلى بعدما لمسة الكرة "يد" أحد لاعبى النجم الساحلى فى منطقة الجزاء. لمعرفة أول تحرك للنادى الأهلى تجاه الحكم البتسوانى من هنا

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