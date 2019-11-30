شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يبدأ الإحماء فى ملعب مازيمبى بـ"قراءة الفاتحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، ملعب مازيمبي الكونغولى فى لوبومباشي، كأول اللاعبين، استعدادا لمواجهة الفريق الكونغولى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثالثة من عصر اليوم السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وقام حارس الزمالك بقراءة الفاتحة ثم توجه لإجراء عمليات الإحماء بصحبة زميله محمد أبو جبل تحت إشراف مدرب الحراس دراجان كما حرص الحارس محمد صبحي على إجراء عملية الإحماء مع زملائه رغم خروجه من قائمة المباراة.

ويستضيف مازيمبى نظره الزمالك اليوم فى الجولة الأولى التى يخوضها الفريق الأبيض بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء والونش وعبد الله جمعة فى الدفاع، حازم إمام وفرجانى ساسى وزيزو وأمامهم أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".