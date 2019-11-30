شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان : تشكيل فايلر أمام النجم موفق ..و سوء التحكيم أربك الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى كان موفقا فى اختيار تشكيل مواجهة الأحمرأمام النجم الساحلى التى خسرها الأول بهدف مقابل لا شىء فى أول مواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

و قال رضوان فى تصريح لـ الخليج 365 أن تشكيل فايلر جاء للعب على الثلاث نقاط أو على الأقل التعادل ، مشيرا إلى أن سوء التحكيم وطرد أيمن أشرف أربك حسابات المدير الفنى .

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و أشار رضوان إلى أن الفريق الأحمر ظهر متماسكا طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدا على أنه كان قريبا من تحقيق التعادل .

وخسرالأهلى من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ليحتل المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلى والهلال السودانى قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد 7 انتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .