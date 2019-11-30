شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان جاهز لتدعيم الأهلي في مواجهة بني سويف بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية وليد سليمان، صانع العاب الفريق، لمواجهة بنى سويف المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى بطولة كأس مصر.

وأكد مسئولو الأهلى أن خروج وليد سليمان مستبدلاً من مواجهة النجم الساحلي لم يكن بداعى الإصابة، ولكن تغييره جاء فنياً بعد إجراء بعض التغييرات داخل أرضية الملعب، عقب طرد المدافع أيمن أشرف المبكر، ليضطر فايلر لنقل أحمد فتحى لمركز قلب الدفاع بدلاً من شغل الجبهة اليمنى، والتى لعب فيها محمد هانى بعد نزوله محل وليد سليمان.

ووصلت بعثة الأهلى للقاهرة قادمة من تونس فى تمام الثامنة صباح اليوم السبتعلى متن طائرة خاصة، عقب مواجهة النجم الساحلى التى أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر الأهلى من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلى المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلى والهلال السودانى قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .

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