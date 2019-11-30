أحمد عدلى يتوج ببطولة العالم للشباب فى الشطرنج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصري أحمد عدلي لاعب وادى دجلة للشطرنج ببطولة العالم للشباب التى أقيمت فى أيسلندا، وتعد هذه البطولة شرفية لتكريم أبطال العالم السابقين الذين سبق له التتويج ببطولة العالم للشباب.
وحصد عدلى المركز الأول ولقب بطل أبطال العالم للشباب حيث كان لاعب دجلة قد توج بنفس البطولة من قبل في عام 2007.
كان أحمد عدلى قد حصد 3 ميداليات من أصل ثمانية حققها فراعنة الشطرنج فى دورة الألعاب الأفريقية الماضية التى أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.
كما نجح البطل المصرى فى التتويج بـ5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية، خلال الموسم الماضى فقط، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية خلال المشاركات الأفريقية فى الموسم الجارى.
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