شاهد.. احتشاد جماهير مازيمبى فى ملعب مباراته أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد جمهور مازيمبى الكونغولى على ملعب مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. ويتواجد فريق الزمالك برفقة مازيمبى الكونغولى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى. ويستضيف مازيمبى نظره الزمالك اليوم فى الجولة الأولى التى يخوضها الفريق الأبيض بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء والونش وعبد الله جمعة فى الدفاع، حازم إمام وفرجانى ساسى وزيزو وأمامهم أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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