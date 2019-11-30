شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد أكبر وفد شبابي للاتحاد الافريقي إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة من خلال (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى - مكتب الشباب الإفريقي) ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بدأ توافد متطوعى الاتحاد الأفريقى إلى القاهرة للمشاركة فى برنامج متطوعى الاتحاد الأفريقى الذى يعقد بالمركز الأولمبى بالمعادى فى الفترة من 1حتى 12 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستهلت وزارة الشباب والرياضة عملها باستقبال الوفود الأفريقية المُختارة للمشاركة فى البرنامج، حيث وصل حتى الآن 160 مشاركا بواقع 20 عن الاتحاد الأفريقى "مدربين، ومنظمين، ومنسقى البرنامج"، 120 شابا وفتاة متطوعين من 32 دولة أفريقية، و20 متطوعا من مصر.

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واستكمل فريق الخبراء التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقى مع مكتب الشباب الأفريقى ترتيباته استعداداً لبدء التدريب المقرر إطلاقه غداً الأحد، وعقب الانتهاء من إجراء الاجتماع التحضيرى للبرنامج وتنظيم العمل والمهام به، تفقدا سوياً القاعات المخصصة للتدريب وورش العمل لضمان إخراج البرنامج بأفضل صورة ممكنة.

يذكر أن برنامج متطوعى الاتحاد الأفريقى (AU- YVC) يعد أكبر برنامج تطوعى فى أفريقيا، تم إطلاقه عام 2010.

ويعمل بشكل متسق مع أجندة الاتحاد الأفريقى 2063، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية للعمل على توظيفهم فى المجالات التنموية لخدمة كافة البلدان الأفريقية فى العديد من القطاعات والهيئات المختلفة.