كريستيانو رونالدو يتعرض للسخرية بسبب رباط شعره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال آخر مباراة له مع فريقه بتقليعة جديدة أثارت السخرية، وذلك أمام فريق أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فقد أثار تعرض رونالدو للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ارتدائه رباط الشعر، بالرغم من شعره القصير، مما أظهره بشكل غريب.

أربطة الشعر تنتشر بين لاعبي كرة القدم، إلا أنه يكون مخصصا للرياضيين ذوي الشعر الطويل، فهو يثبت الشعر ويمنع نزوله على الوجه أثناء المباريات.

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رباط الشعر أظهر اللاعب بشكل غريب خلال المباراة وكأنه أراد ارتداء الرباط فحسب، ومن دون أي فائدة حقيقية.. وأثارت تقليعة رونالدو الجديدة السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت بعد دقائق من ظهوره بهذا الشكل خلال المباراة.

ومن التعليقات على موقع “تويتر”: “لماذا يرتدي رونالدو رباط للشعر بشعره القصير؟ لا أستطيع الكف عن الضحك من هذا المنظر الغبي.. ونشر آخرون صورة قديمة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرتديا رباط الشعر، عندما كان شعره طويلا قبل عدة مواسم، وعلقوا بأن رونالدو “مهووس” بتقليد النجم الأرجنتيني.

كريستيانو بالرغم من “التقليعة” الجديدة، إلا أنه لم يظهر بالشكل المطلوب أمام أتلتيكو مدريد، وكان دوره محدودا خلال انتصار ناديه بنتيجة 1-0، بفضل هدف للأرجنتيني باولو ديبالا.