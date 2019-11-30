الجماهير تحرق تمثال زلاتان إبراهيموفيتش وتخرب منزله.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقدمت جماهير فريق مالمو السويدي، على حرق وتخريب تمثال النجم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بعدما وصفوه بـ”الخائن” بسبب شرائه ناديا غريما.

وظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، اندلاع حريق في تمثال إبراهيموفيتش الذي تم نصبه الشهر الماضي خارج ملعب مالمو، الفريق الذي خرج منه اللاعب إلى العالم.

جماهير مالمو صبت غضبها على تمثال زلاتان، بعد إعلان نادي هاماربي السويدي رسميا، شراء نجم كرة القدم في السويد جزءا من أسهمه.. وتصاعدت أعمال الشغب عندما توجهت أعداد من جماهير مالمو لمنزل إبراهيموفيتش في ستوكهولم وخربته، وكتبت عبارة “جوداس” أو “الخائن” على بابه.

إبراهيموفيتش كان قد انطلق من أكاديمية مالمو قبل أن يمثل الفريق الأول للنادي بين موسمي 1999 و2001، ثم انتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي، ومنه شق طريق النجومية.

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تصريحات نائب رئيس رابطة مشجعي نادي مالمو، كافيه حسينبور، صعدت من الأحداث حيث قال: من الواضح أن إبراهيموفيتش فقد الإحساس بمعنى مالمو الحقيقي.. تمثاله لن يعني شيئا الآن.

النجم السويدي قال في تصريحات سابقة: إنه معجب بما أنجزه نادي هاماربي في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أشعل سخط جماهير مالمو.

تجدر الإشارة إلى أن هامربي يحتل المركز الثالث في الموسم الماضي الدوري السويدي، خلف ديورغاردن ومالمو.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك يوفنتوس وإنتر ميلانو وميلان في إيطاليا، وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.