لماذا رفض نيمار دا سيلفا تناول العشاء مع زملائه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اهتمت وسائل إعلام رياضية عالمية، بصورة كبيرة مؤخرا بالنجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان.

نيمار تصدر العناوين مجددا بعد حفل عشاء حضره مع مواطنه كاسيميرو، لاعب ريال مدريد الإسباني، حيث جدد اللقاء الشكوك حول احتمالية انتقال نيمار للنادي الملكي.

نيمار بعد مواجهة باريس سان جرمان وريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، رفض تناول العشاء مع زملائه في الفريق وفضل قضاء الوقت مع زميله كاسيميرو في مدريد، وفقا لصحيفة “أس” الإسبانية.

Advertisements

اللاعب خرج لحفل العشاء مع كاسيميرو، في مطعم “دي ماريا” الأرجنتيني الشهير بمدينة مدريد، عقب المباراة المثيرة التي شهدها ملعب سانتياجو بيرنابيو والتي انتهت بنتيجة 2-2.

كاميرات محطات التلفزيون الإسباني كانت قد التقطت حوارا دار بين نيمار ومواطنيه مارسيلو وكاسيميرو قبل اللقاء، ظهر فيها الثلاثة وهم يمزحون ويتحدثون بشغف.. وترجمت إحدى المحطات عبارة قالها مارسيلو لنيمار: “أنت أفضل من كيليان مبابي، في إشادة كبيرة من مارسيلو لمواطنه نجم باريس سان جرمان.

وأثارت هذه اللقطات، والعشاء لاحقا، الجدل بشأن احتمالية انتقال نيمار لريال مدريد، خاصة أن بقاء النجم البرازيلي في باريس سان جرمان أصبح مستبعدا بعد هذا الموسم.

نيمار كان قريبا جدا من الانتقال لبرشلونة الصيف الماضي، كما دخل ريال مدريد على الخط في وقت ما، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب تعنت ناديه الفرنسي.