لوكاس بودولسكي يستعد لافتتاح مطعمه السادس للشاورما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم البولندي لوكاس بودولسكي، لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني، توسعه التجاري في عالم الأطعمة السريعة بعد أن اقترب من افتتاح فرعه السادس من سلسلة مطاعم “الكباب والشاورما”، التي كانت طريقه لدخول مجال الاستثمار المالي بعيدا عن كرة القدم.

لوكاس بودولسكي صاحب الـ34 عاماً، مازال مستمراً في الملاعب مع صفوف فيسيل كوبي بالدوري الياباني، حيث يخوض تجربة اللعب في البلد الآسيوي منذ عام 2017، ومن وقت رحيله عن الملاعب الأروبية بدأ أيضاً دخول عالم الأطعمة السريعة، وحققت مطاعمه نجاحاً سريعاً في ألمانيا وتحديدا في مدينة كولونيا.

بودولسكي الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2014 يمكن وصفه بأنه ملك “الكباب والشاورما” في ألمانيا، فهو حالياً يدير بنجاح بالتعاون مع شركاء له 5 أفرع لمطعم الشاورما منها 4 في كولونيا، وحالياً بدأ في التجهيز للفرع السادس على أن يتم الافتتاح في العام المقبل 2020 في فبراير أو مارس، في مدينة بون بألمانيا أيضاً.

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لاعب بايرن ميونيخ السابق لديه أيضاً مطعم متخصص في تقديم المثلجات والأيس كريم، وهناك مقهى، وبجانب نشاطه في عالم المطاعم والمقاهي، هو يملك متجر ملابس ليكون له حضوراً في عالم الموضة.

اللاعب يهتم كثيراً بالترويج لسلسلة مطاعم “الكباب والشاورما” بنفسه، ويحضر حفلات افتتاح الأفرع كلما أتيحت له الفرصة طالما أنه لا يوجد تعارض مع المباريات، ويقدم للزبائن الوجبات ويلتقط معهم الصور التذكارية.. وفي إحدى حفلات الافتتاح، احتشد حوالي ألف مشجع في المطعم، وقال سيباستيان لان، المتحدث باسم بودولسكي: الأجواء كانت رائعة، ولوكاس بودولسكي سعيد للغاية.

بودولسكي صاحب مسيرة طويلة احترافية بدأها مع نادي كولن عام 2002، وتنقل بعدها ما بين بايرن ميونيخ وكولن الألماني، و آرسنال الإنجليزي، وإنترميلان الإيطالي، وجالطة سراي التركي، وصولاً إلى فيسيل كوبي الياباني، ليكون مجموع مبارياته حتى الآن 520 مباراة سجل فيها 292 هدفاً.