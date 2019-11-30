باستيان شفاينشتايجر وزوجته نجمة التنس في زيارة للمغرب.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يقضي النجم الألماني باستيان شفاينشتايجر، لاعب فريق بايؤن ميونيخ السابق، برفقة زوجته بطلة التنس السابقة الصربية آنا إيفانوفيتش، أجازة لمدة عدة أيام في مدينة مراكش المغربية.
نجم منتخب ألمانيا المعتزل نشر صورا له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ولزوجته وكتب عليها تعليقا قال فيه: “شكرا مراكش”.
اللاعب المعتزل قدم التهنئة أيضا في صورة أخرى بمناسبة عيد الشكر وكتب قائلا: “عيد شكر سعيد لكل من يحتفل”.
باستيان شفاينشتايجر، القائد السابق للمنتخب الألماني، والحائز على بطولة العالم في البرازيل 2014، كان قد صرح من قبل بأنه حصل على رسالة هاتفية قصيرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بعد إعلانه اعتزال اللعب نهائيا.
وبحسب صحيفة “بيلد أن زونتاغ”، قال باستيان: شعرت بشعور رائع جدا، لأنها تذكرتني في تلك اللحظة، فليس واجبا على مستشارة ألمانيا القيام بذلك.
يشار إلى أن شفاينشتايجر كان قد أعلن في الثامن من أكتوبر الماضي اعتزاله الكرة، وهو في الـ35 من العمر.. ويعد نادي “شيكاغو فاير” محطته الأخيرة في مسيرة توزعت أساسا بين بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد ومنتخب ألمانيا.
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