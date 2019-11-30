مارسيلو وزوجته في جولة بشوارع مدريد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرازيلي مارسيلو، مدافع الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، برفقة زوجته كلاريس ألفيس، أثناء جولة لهما في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد.

زوجة مارسيلو، كانت قد عبرت عن استيائها من تواجد اللاعب على مقاعد بدلاء الفريق خلال الفترة الماضية، بنشر رسالة غاضبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

كلاريس ألفيس كانت قد ألمحت إلى اقتراب رحيل زوجها عن ريال مدريد بعدما دافع عن ألوان الملكي 12 عامًا بدأها منذ انتقاله للفريق في 2007 قادما من فلومينينزي البرازيلي.

Advertisements

مارسيلو كان قد كشف في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية، عن قلقه من مواجهة النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال اوروبا عام 2018.

اللاعب قال: عانينت من القلق الشديد قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، شعرت كأن شيئًا عالق في صدري، هذا الضغط الهائل، أنا لا أتحدث عن توتر الأعصاب، فهذا طبيعي في كرة القدم، كان شيئًا مختلفًا.

وأضاف: دائمًا كلاعب تشعر بالتوتر، قبل المباريات المهمة، ولكن هذه المرة الشعور كان مختلفًا، واعتقدت أنني كنت أختنق، بدأ كل شيء في الليلة السابقة للمباراة، لم أستطع تناول الطعام، ولم أستطع النوم، ولم أفكر إلا في المباراة فقط.