أندريس إنييستا وزوجته في جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الإسباني أندريس إنييستا، المحترف حاليا في صفوف فريق فيسيل كوبي الياباني، برفقة زوجته آنا أورتيز، في جلسة تصوير لصالح أحذية “MIKAKUS “.

قائد برشلونة السابق كان قد نشر صورة له برفقة زوجته على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” أثناء جلسة التصوير.

لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا، أصبح القائد الأول لفريقه فيسيل كوبي الياباني، وذلك بعد تنازل المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي عنها له.. وارتدى اللاعب الملقب بـ”الرسام” شارة القيادة لأحد أهم أندية اليابان.

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اللاعب كان قد انضم انضم إلى صفوف الفريق الياباني في 2018 عقب إنهاء عقده مع برشلونة بعد مسيرة طويلة مليئة بالألقاب حصد خلالها 22 لقبا محلياً و10 على المستوى الدولي.

الفريق الياباني واصل سياسة جلب النجوم، وكان آخرهم المهاجم الإسباني المخضرم دافيد فيا، في الصيف الماضي قادما من نيويورك سيتي الأمريكي الذي خاض بقميصه 117 مباراة على مدار 4 مواسم.

ولم يقتصر تواجد الإسبان داخل فيسيل على هذا الثنائي فحسب، بل انضم لهما أيضاً لاعب وسط برشلونة السابق سيرجي سامبر الذي انضم في الصيف الماضي عقب فسخ عقده مع البلاوجرانا.