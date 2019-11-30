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ارسنال يزيح الستار عن خليفة إيمري 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 30 نوفمبر 2019

إيمري

قررت إدارة نادي ارسنال الانجليزي إقالة المدرب الإسباني "إيمري" بعد سوء النتائج التي حققها الفريق في الفترة الاخيرة ، وعدم تقديم اداء جيد مع الفريق رغم إبرام الصفقات .

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وأشارت صحيفة "دايلي ميل " البريطانية أن إدارة ارسنال تسعي للتعاقد مع مدرب ليستر سيتي براندن رودجرز ، والذي يقدم نتائج رائعة مع "الثعالب" وضعتهم في المركز الثاني في جدول البريميرليج خلف .

ومن المتوقع أن يحافظ السويدي فريدريك ليونبيرج على منصبه مديرًا فنيًا لآرسنال حتى نهاية الموسم، خاصة إذا تحسنت نتائج الفريق تحت قيادته.

ويستعد ارسنال لمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز ، يوم الأحد غدا الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة .

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