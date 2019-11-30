كلوب علي موعد مع رقم تاريخي اليوم 

السبت 30 نوفمبر 2019

كلوب

يستضيف اليوم متصدر الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضيفه برايتون في الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة .

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ويسعي المدرب الألماني يورجون كلوب في فوز فريقه اليوم او التعادل أمام برايتون ليستمر الفريق في سلسلة اللاهزيمة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة .

فستكون تلك هي المباراة الـ 31 بدون هزيمة معادلًا بذلك أسطورة ليفربول داجليش بينما ستستمر فرصة انفراد كلوب بالرقم القياس حال واصل عدم الهزيمة.

ويتزعم الريدز صدارة الدوري الأنجليزي الممتاز برصيد ٣٧ نقطة ، بينما يأتي برايتون في المركز ١٢ برصيد ١٥ نقطة .