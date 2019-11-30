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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب علي موعد مع رقم تاريخي اليوم والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
كلوب
يستضيف اليوم متصدر الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول ضيفه برايتون في الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة .
ويسعي المدرب الألماني يورجون كلوب في فوز فريقه اليوم او التعادل أمام برايتون ليستمر الفريق في سلسلة اللاهزيمة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة .
فستكون تلك هي المباراة الـ 31 بدون هزيمة معادلًا بذلك أسطورة ليفربول داجليش بينما ستستمر فرصة انفراد كلوب بالرقم القياس حال واصل عدم الهزيمة.
ويتزعم الريدز صدارة الدوري الأنجليزي الممتاز برصيد ٣٧ نقطة ، بينما يأتي برايتون في المركز ١٢ برصيد ١٥ نقطة .
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