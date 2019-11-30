شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 مان سيتي تنطلق بعد قليل مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشيستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث جاء تشكيل نيوكاسل كالتالي: حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا. خط الدفاع: بول دامت _ كيران كلارك_ فيديريكو فرنانديز _ يترو فيليمش. خط الوسط: خافيير مانكييو _ ألان سانت ماكسيمن _ إيزاك هايدن. Advertisements خط الهجوم: جونجو شيلفي _ ميجيل ألميرون_ جويلينتون. بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: بينجامين ميندي _ فيرناندينيو _جون ستونز _ كايل ووكر. خط الوسط: دافيد سيلفا _ إيلكاي جوندوجان _ كيفن دي بروين. خط الهجوم: رحيم ستيرلينج _ جابرييل جيسوس_ رياض محرز. يدخل نيوكاسل هذا اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

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