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شكرا لقرائتكم خبر عن "ليفربول" يعلن عودة لاعبه واحتمالية مشاركته أمام برايتون والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
يخوض متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول مباراة هامة وصعبة أمام برايتون لحساب الجولة الرابعة عشر، حيث المباراة المنتظر إقمتعا مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود" وأمال عريضة لدى كلوب لتعويض الأنصار عن التعادل المخيب أمام نابولي بالأبطال.
وتشير عدة تقارير أوروبية، إلى عودة لاعب ليفربول الغيني "نابي كيتا" واحتمالية لعبه مباراة الليلة أمام برايتون، حتى يعوض غياب زميله البرازيلي فيرمينو أو بالأحرى ليكون ورقة رابحة موضوعة على دكة الاحتياط.
الجدير بالذكر أن ليفربول، قد أكد بالأمس غياب نجمه فيرمينو لمدة شهرين أقل تقدير ليكون خبر مؤلم على كافة الأصعدة الفنية بالملعب والذهنية لدى مدرب الفريق "يورجن كلوب" الساعي لزيادة عدد نقاط لا٤٠ نقطة أو ٣٨ لتواصل الصدارة عن جدارة.
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