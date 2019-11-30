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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نجوم الهلال أبرز ملامح تشكيل السعودية المتوقع أمام البحرين والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
تعود اليوم عناصر المنتخب السعودي من لاعبي الهلال السعودي بعد غيابهم عن المباراة الأولى بسبب ضيق الوقت بعد نهائي دوري أبطال آسيا حيث يمتلك هيرفي رينارد عناصر هجومية إضافية أمام البحرين اليوم وأهمها سالم الدوسري .
تأخر إنضمام لاعبي الهلال للمنتخب السعودي
وكان الفرنسي هيرفي رينارد ، مدرب الأخضر السعودي قد واجه مشكلةً كبيرة تمثلت في تأخر انضمام لاعبي الهلال الى المعسكر عقب تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا بفوزهم على أوراوا يوم الأحد الماضي، حيث وصلا إلى الرياض قبل مواجهة الكويت بـ48 ساعة فقط وهوا ما لم يتح لهم فرصة المشاركة مع المنتخب في الجولة الأولى .
التشكيل المتوقع لمنتخب الخضر ضد البحرين
ومن المنتظر أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية تشكيل مباراة البحرين بالإعتماد على عناصر الهلال السعودي ليصبح التكشيل المتوقع كالتالي:_
حراسة المرمى: فواز القرني
خط الدفاع: سلطان الغنام – زياد الصحفي – محمد خبراني – سعود عبد الرحيم
خط الوسط: سالم الدوسري – سلمان الفرج – محمد كنو – عبدالله عطيف
خط الهجوم: هتان باهبري – عبدالله الحمدان
ترتيب المنتخب السعودي
ويدخل المنتخب السعودي المباراة محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة الخليجية دون نقاط، فيما يسبقه منتخب البحرين في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
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