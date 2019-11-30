شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي 24| التشكيل المتوقع لمنتخب الكويت ضد عمان.. السفاح أساسياً والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 يستعد المنتخب الكويتي لخوض ثاني مبارياته بكأس الخليج العربي"خليجي 24" عندما يواجه نظيره العماني في الجولة الثانية على ملعب ستاد خليفة الدولي.

التشكيل المتوقع لمنتخب الكويت ومن المتوقع أن يبدأ ثامر عناد، المدير الفني لمنتخب الكويت، على التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام عمان، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_ حراسة المرمى: حميد القلاف Advertisements خط الدفاع: سامي الصانع – فهد الهاجري – فهد حمود – مشاري غنام خط الوسط: عبدالله البريكي – فهد الأنصاري – سلطان عنزي – أحمد الظفيري خط الهجوم: بدر المطوع – يوسف ناصر. موعد مباراة الكويت ضد عمان وتنطلق مباراة الكويت ضد عمان في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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